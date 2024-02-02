Павел Малков предложил Герою России возглавить региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО

Организация будет помогать бойцам, вовлекает их в общественную жизнь и занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Павел Малков предложил Герою России возглавить региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Губернатор Рязанской области провел рабочую встречу с участником СВО, Героем России гвардии капитаном Владиславом Головиным. Во встрече также приняла участие первый зампред правительства Рязанского региона Анна Рослякова.

Малков поблагодарил Владислава Головина за самоотверженное служение Родине, высокий профессионализм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации. Губернатор предложил Герою России возглавить региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО, которое создается в Рязанской области. Организация будет помогать бойцам, вовлекает их в общественную жизнь и занимается патриотическим воспитанием молодежи.

На встрече уделили особое внимание поддержке участников спецоперации и их семей, в том числе вопросам качественной реабилитации.

«Большая честь встретиться и пожать вам руку. Вы — человек легендарный. Много слышал о вас из самых разных источников. Особая гордость, что вы учились и сейчас живете в Рязани. Хотелось бы, чтобы вы возглавили региональное отделение Ассоциации, и вместе с нами формировали решения, меры, мероприятия. Нам важно понимать, где Правительство области может приложить дополнительные усилия для поддержки бойцов и членов их семей», — сказал Малков.

Он подчеркнул, что со стороны правительства Рязанской области работе регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО будет оказана вся необходимая помощь.

Герой России Владислав Головин обсудил с главой региона ряд инициатив и предложений по предстоящей работе регионального отделения Ассоциации. Речь, в частности, шла о передаче боевого опыта от ветеранов СВО курсантам РВВДКУ имени Маргелова.

Выпускнику Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова Владиславу Головину за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ присвоено звание Героя России. Он находился на передовой с первых дней СВО, командовал десантно-штурмовым подразделением. Воевал с позывным «Струна». В 2022 году во время боя, прикрывая собой подчиненного, получил ранение и лишился ноги. В настоящее время Владислав Головин продолжает службу в должности старшего преподавателя кафедры военно-политической работы в родном Рязанском десантном училище.