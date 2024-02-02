На улице Пугачева задержали 48-летнего рязанца, который грозился задушить бывшую жену

Возбуждено уголовное дело.

На улице Пугачева задержали 48-летнего рязанца, который грозился задушить бывшую жену. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции рассказали, что 48-летний рязанец пришел к бывшей супруге, чтобы узнать новости об общем ребенке. Пара выпивала. В какой-то момент мужчина устроил скандал. В порыве ссоры он пригрозил задушить женщину. Испугавшись за свою жизнь, рязанка спряталась вызвала полицию.

Когда оперативники приехали на место, мужчина скрылся. Рязанка сообщила, что после угроз спряталась от экс-супруга и он недавно вышел на улицу. Патрульные получили приметы внешности мужчины и вскоре разыскали его на улице Рязани. Рязанца задержали.

Отмечается, что ранее мужчина был судим за кражу, нарушение неприкосновенности жилища и незаконную рубку леса.

Возбуждено уголовное дело.