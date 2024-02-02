На Таймыре водитель снегохода влетел в здание больницы через окно и погиб

На Таймыре водитель снегохода влетел в здание больницы через окно и погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, авария произошла в ночь на 2 февраля. 22-летний водитель разогнался на своем снегоходе и влетел в здание больницы. Он пролетел по коридору несколько метров и врезался в стену. В результате аварии молодой человек погиб. По словам родственников, он мог совершить ДТП специально.

Снегоход повредил двери и стены внутри здания, а также пробил трубы отопления в результате чего больницу залило горячей водой.