На рязанца завели уголовное дело за долг по алиментам в 200 тысяч рублей

Отмечается, что мужчина лишен родительских прав. По данным прокуратуры, он не выполнял обязательства по содержанию ребенка.

На рязанца завели уголовное дело за долг по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Представители ведомства выяснили, что рязанец, лишенный родительских прав и привлеченный за неуплату алиментов к административной ответственности. Он не выполнял обязательства по содержанию ребенка. Из-за этого задолженность составила более 200 тысяч рублей.

В результате на 41-летнего рязанца завели дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.