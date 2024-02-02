На Московском шоссе в Рязани оборвался провод контактной сети троллейбусов

В пятницу, 2 февраля, под железнодорожным мостом у вокзала «Рязань 2» оборвался провод на контактной сети. Из-за этого было временно приостановлено движение троллейбусов № № 1, 9, 10 и 16.