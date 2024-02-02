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МТС усилила покрытие сети на окраине Рязани

В районе села Дядьково под Рязанью МТС прокачала сеть за счет установки дополнительного телеком-оборудования. В итоге скорость мобильного интернета выросла на 30%.

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом на дядьковской улице Центральной с переходом в Касимовское шоссе Рязани с одной стороны и региональную автодорогу с другой до Глебова и Астромина. Также по этой трассе въезжают в Рязань жители сел: Дмитриевка, Лужки, Льговское, Новосёлки, Рубцово, Новый Посад, Грачи, туристы и рыбаки, которые отдыхают на Оке.

Новую скорость мобильного интернета получили также жители Октябрьского района Рязани, к которому примыкает Дядьково. Здесь расположен большой частный сектор с пансионатом для пожилых людей «Южный», спальный район с многоквартирными домами, школами и другими учреждениями социальной инфраструктуры. Также новая базовая станция разгрузила сеть в районе городской клинической больницы № 1 и Дворца спорта «Олимпийский».

"Дядьковский въезд в Рязани является для МТС важной локацией для развития сети, так как здесь проживает более 5000 местных жителей. Также участок этой трассы является единственным въездом в город для жителей девяти сёл Рязанского района. Особенно актуальна «прокачка» связи здесь в преддверии весны, когда к берегам Оки устремятся отдыхающие понаблюдать за перелетными птицами, которые начнут возвращаться уже в марте", — рассказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.