Многодетный житель Пронского района отправился на СВО в 64 года

Боец с позывным «Виля» решил, что обязан исполнить свой гражданский долг, так как не служил в армии в юности.

Многодетный житель Пронского района отправился на СВО в 64 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Пронская газета».

Боец с позывным «Виля» решил, что обязан исполнить свой гражданский долг, так как не служил в армии в юности.

«Мужу было стыдно перед памятью его героических дядей — братьев по отцовской и материнской линии: они прошли всю войну и вернулись домой победителями. Один из них — Василий Гаврилович Юркин — дошел до Берлина», — рассказала жена прончанина.

Отмечается, что у мужчины пятеро детей. Сейчас он вместе с другими контрактниками из Рязанской области находится в учебном центре в одной из приграничных областей России.