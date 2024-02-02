Малков: поддержка Херсонской области — одна из приоритетных задач

Поддержка Херсонской области — одна из приоритетных задач. Об этом сказал губернатор Павел Малков в ходе встречи с председателем Херсонской облдумы Татьяной Томилиной, которая посетила регион с рабочей поездкой.

Обсуждались вопросы развития сотрудничества между регионами в различных направлениях, а также участие Рязанской области в работе по строительству и восстановлению объектов в населенных пунктах Херсонской области.

«Мы, как регион-шеф, стараемся во всем оказывать поддержку. Сейчас помогаем школам, детским садам, строим МФЦ. Направляем гуманитарную помощь. Взяли еще шесть дополнительных объектов, будем восстанавливать, ремонтировать, приводить в порядок. В этом году темп снижать не будем. Это одна из наших приоритетных задач», — отметил Малков.

Председатель Херсонской облдумы Татьяна Томилина поблагодарила Павла Малкова за всестороннюю поддержку и активную помощь в интеграции Херсонской области в правовую и социально-экономическую системы страны.