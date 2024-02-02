Малков оценил новое здание рязанской школы-интерната

Лесно-Конобеевская школа-интернат расположена в Шацком районе. Здание достроено в 2023 году, на днях в нем разместились воспитанники.

Губернатор Рязанской области Павел Малков оценил новое здание Лесно-Конобеевской школы-интерната. Информация появилась на сайте областного правительства.

Школа расположена в Шацком районе. Глава региона напомнил, что новое здание на 120 мест достроили в 2023 году. На днях в нем разместились воспитанники. Учебный корпус соединили наземным переходом с жилым.

Отмечается, что работы выполнили благодаря федеральной поддержке и нацпроекту «Образование».

"В новом корпусе созданы все необходимые условия для ребят с ограничениями по здоровью. Современные учебные кабинеты, швейные и столярные мастерские, комнаты соцработников и логопеда, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, пищеблок. Везде важен комплексный подход. Территорию вокруг школы благоустроили для комфорта детей и учителей", — сказал Малков.