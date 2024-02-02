Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 февраля

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша: премьера спектакля в театре кукол, фестиваль ездового спорта, новая цирковая программа и другие.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре кукол пройдет премьера спектакля «Тата и слон». Этим спектаклем театр открывает «Крошечную сцену» — уютное камерное пространство, созданное специально для самых маленьких зрителей и их близких.

На сцене МКЦ покажут комедии «Невеста напрокат» и «Боинг-боинг».

В ДК РГАТУ пройдет стендап-концерт Андрея Бебуришвили, а в арт-клубе «Площадка» выступит дарк-фолк группа «Мещера».

На базе отдыха «Звездный» пройдет ежегодный фестиваль ездового спорта и чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту, а на биатлонном комплексе «Алмаз» состоится этап кубка России по биатлону «Мастерс» для спортсменов старше 35 лет.

В рязанском цирке стартует новая программа «Тропик шоу» под руководством заслуженного артиста России Тиграна Акопяна.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».