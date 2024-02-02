Касимовские полицейские разыскивают очевидцев наезда на 46-летнюю женщину

ДТП произошло вечером 26 января, микрорайоне Приокский, около дома № 12.

Касимовские полицейские разыскивают очевидцев наезда на 36-летнюю женщину. Об этом сообщает газета «Мещерские вести».

ДТП произошло вечером 26 января, в микрорайоне Приокский, около дома № 12. По предварительной информации легковой автомобиль при движении задним ходом наехал на 46-летнюю женщину-пешехода. Автомобиль скрылся с места ДТП.

Пешеход получила травмы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту ДТП, просят обращаться в Госавтоинспекцию по телефону 2-44-26 или по адресу: Касимов, улица Рязанский спуск, дом № 4.