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Из Госдумы отозвали законопроект о повышении призывного возраста для мигрантов
Напомним, авторы объяснили повышение возраста тем, что многие мигранты специально дожидаются наступления 30 лет, и только затем получают российский паспорт.

Законопроект, который предлагал увеличить до 50 лет предельный призывной возраст получивших российское гражданство мигрантов, был отозван из Госдумы. Об этом сообщается в Системе обеспечения законодательной деятельности, пишет РЕН.ТВ.

Напомним, авторы объяснили повышение возраста тем, что многие мигранты специально дожидаются наступления 30 лет, и только затем получают российский паспорт.