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Губернатор Павел Малков: у правительства большие планы по развитию Новомичуринска

В региональном правительстве состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и управляющего директора ПАО «ОГК-2» Артема Семиколенова.

Они обсудили деятельность Рязанской ГРЭС, планы дальнейшего развития предприятия и моногорода Новомичуринска, на территории которого оно расположено.

Речь, в частности, шла о новых инвестиционных проектах, участии ПАО «ОГК-2» в реализации социально значимых инициатив, направленных на развитие территории муниципального образования.

Павел Малков поблагодарил руководство предприятия за вклад в экономику региона и участие в укреплении социальной инфраструктуры Пронского района. Он подчеркнул, что у правительства Рязанской области есть большие планы по развитию Новомичуринска, в том числе по размещению новых промышленных предприятий, для работы которых потребуются мощности ГРЭС.

«Новомичуринск — город очень хороший и ухоженный. Там есть буквально все — социальная инфраструктура, благоустройство, идет активное развитие. Мы заинтересованы в том, чтобы там появлялись новые крупные объекты, в том числе промышленные, сельскохозяйственные. Площадки для инвесторов уже подготовлены. ГРЭС дает очень серьезное конкурентное преимущество в реализации таких проектов на территории региона», — сказал Малков.

По словам Семиколенова, Рязанская ГРЭС — один из ключевых энергообъектов компании.

«Уверен, что новое десятилетие послужит мощным импульсом для развития предприятия», — заключил он.