Эксперт рассказал, что в России ожидается дефицит шоколада

Это произойдет из-за роста цен на основное сырье — какао-бобы — и сложностей с его поставками.

Эксперт рассказал, что в России ожидается дефицит шоколада. Об этом пишет « Газета.Ru » со ссылкой на основателя кондитерской фабрики «Томер» Андрея Латышева.

По словам мужчины, в этом году в России ожидается дефицит шоколада из-за роста цен на основное сырье — какао-бобы — и сложностей с его поставками. Латышев рассказал, что цены на какао-масло и какао-тертое за последний год выросли уже на 100-150% против прогнозируемых 50%.

Эксперт отметил, что многие поставщики в надежде на дальнейший рост цен не продают имеющееся сырье. Из-за этого возник дефицит, который приведет к исчезновению качественного шоколада с прилавков. Производители будут вынуждены заменять его на другую продукцию без какао-бобов.

«Торговые сети не дают повышать цены на продукцию пропорционально росту цен на сырье. Производителям это невыгодно, поэтому некоторые предприятия средней руки уже в ближайшее время могут отказаться от производства большей части своей продукции», — рассказал Латышев.