Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, до конца суток 2 февраля на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 16-21 метров в секунду и метель.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, до конца суток 2 февраля на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 16-21 метров в секунду и метель.

«Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице», — написали в обращении.