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Новости Рязани за 2 февраля 2024 год

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 февраля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша: премьера спектакля в театре кукол, фестиваль ездового спорта, новая цирковая программа и другие.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре кукол пройдет премьера спектакля «Тата и слон». Этим спектаклем театр открывает «Крошечную сцену» — уютное камерное пространство, созданное специально для самых маленьких зрителей и их близких.

На сцене МКЦ покажут комедии «Невеста напрокат» и «Боинг-боинг».

В ДК РГАТУ пройдет стендап-концерт Андрея Бебуришвили, а в арт-клубе «Площадка» выступит дарк-фолк группа «Мещера».

На базе отдыха «Звездный» пройдет ежегодный фестиваль ездового спорта и чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту, а на биатлонном комплексе «Алмаз» состоится этап кубка России по биатлону «Мастерс» для спортсменов старше 35 лет.

В рязанском цирке стартует новая программа «Тропик шоу» под руководством заслуженного артиста России Тиграна Акопяна.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

На улице Толстого рязанцы засняли белок
В комментариях жители предположили, что животные прибежали из ЦПКиО.

На улице Толстого рязанцы засняли белок. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале RZN.Life.

В комментариях жители предположили, что животные прибежали из ЦПКиО.

«Они по всей Роще бегают. И не первый год», — отмечает местный житель.

В Рязани на улице Циолковского произошло ДТП
Информация о пострадавших не поступала.

В Рязани на улице Циолковского произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «аТипичная Рязань».

«Только что ДТП на Циолковского — не вписалась в поворот», — написал автор поста.

Информация о пострадавших не поступала. Проводится проверка.

За январь в Рязани 93 человека оштрафовали за незаконную торговлю
Нарушители оказывали услуги вне мест, установленных органами местного самоуправления.

За январь 2024 года в Рязани 93 человека оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Нарушители оказывали услуги вне мест, установленных органами местного самоуправления.

Общая сумма наложенных штрафов составила 200.100 рублей.

В Курганской области школьница жестоко избила сверстницу

В Курганской области школьница жестоко избила сверстницу за комментарий о внешнем виде. Об этом пишет URA.RU.

Началось с того, что нападавшая выложила в сеть фотографию. Жертва назвала снимок вульгарным. Подростка заманили в туалет, начали избивать и снимать на видео.

Оказалось, обидчицу только недавно сняли с учета в ПДН. Взрослые провели собрание.

Полиция проводит проверку.

Из Госдумы отозвали законопроект о повышении призывного возраста для мигрантов
Напомним, авторы объяснили повышение возраста тем, что многие мигранты специально дожидаются наступления 30 лет, и только затем получают российский паспорт.

Законопроект, который предлагал увеличить до 50 лет предельный призывной возраст получивших российское гражданство мигрантов, был отозван из Госдумы. Об этом сообщается в Системе обеспечения законодательной деятельности, пишет РЕН.ТВ.

Напомним, авторы объяснили повышение возраста тем, что многие мигранты специально дожидаются наступления 30 лет, и только затем получают российский паспорт.

Залужный доложил Зеленскому о сложной ситуации в Авдеевке

Главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелом положении на авдеевском участке. Об этом заявил политик после проведения заседания ставки, пишет URA.RU.

«Авдеевка — особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям — Москалев, Cырский», — написал в своем telegram-канале глава Украины.

На Северной окружной в Рязани появились остановки с видеокамерами
Их подключили к интеллектуальной транспортной системе.

На Северной окружной появились остановки с видеокамерами. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Встроенные камеры подключили к интеллектуальной транспортной системе. Они работают круглосуточно, следят за дорожной остановкой и сохранностью имущества, позволяют наблюдать за погодой и реагировать на аварии.

Путин заявил о повышении заработной платы медработникам
Специалисты онкоцентра рассказали главе государства о размере средних зарплат.

Президент России Владимир Путин во время посещения тульского онкологического диспансера заверил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медработникам. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты рассказали главе государства о размере средних зарплат сотрудников.

«Будем думать над повышением», — сказал Путин.

В Рязани обсудили список территорий для будущего голосования по благоустройству
Пространства-победители будут благоустроены в 2025 году.

В Рязани при помощи голосования определят территории для благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Заседание рабочей группы по проведению голосования по отбору общественных территорий для благоустройства состоялось в четверг, 1 февраля.

Участники заседания подвели итоги благоустройства пространств в 2023 году и обсудили планы на 2024 год. В 2024 году ремонт пройдет на территориях, победивших в прошлогоднем голосовании: Лесопарк, Новопавловская роща, сквер Бирюзова, Черезовские пруды 2 этап. Для них уже выполнена проектно-сметная документация, она проходит экспертизу.

Также участники рабочей группы обсудили перечень территорий, которые представят на голосование в 2024 году. Он формировался на основе пожеланий рязанцев. Те из них, за которые проголосует максимальное количество жителей, будут благоустроены в 2025 году. Как и в прошлые годы, будет выбираться по одной территории в каждом районе города.

Полиция заинтересовалась водителем, который нарушил ПДД около школы № 1 в Рязани
Ранее сообщалось, что на этом участке водители постоянно создают опасность для учеников.

Полиция заинтересовалась водителем, нарушившим ПДД около школы № 1 в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ГИДББ по региону.

Отмечается, что в соцсетях в пятницу, 2 февраля, опубликовали информацию о том, что возле школы № 1 в Рязани засняли водителя, нарушающего ПДД.

Автор поста сообщил, что на этом участке водители постоянно создают опасность для учеников.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

22-летнего рязанца отправили в исправительный центр за пьяную езду
Суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок один год и три месяца.

22-летнего рязанца осудили за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В областном суде вступил в законную силу приговор Пронского районного суда в отношении местного жителя, который вел машину знакомого в состоянии опьянения.

Мужчине, уже имеющему судимость за совершение ранее аналогичного преступления, суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок один год и три месяца и направил отбывать его в исправительном центре.

Из заработной платы осужденного постановлено удерживать 10% в доход государства.

Также суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два с половиной года.

Малков: поддержка Херсонской области — одна из приоритетных задач

Поддержка Херсонской области — одна из приоритетных задач. Об этом сказал губернатор Павел Малков в ходе встречи с председателем Херсонской облдумы Татьяной Томилиной, которая посетила регион с рабочей поездкой.

Обсуждались вопросы развития сотрудничества между регионами в различных направлениях, а также участие Рязанской области в работе по строительству и восстановлению объектов в населенных пунктах Херсонской области.

«Мы, как регион-шеф, стараемся во всем оказывать поддержку. Сейчас помогаем школам, детским садам, строим МФЦ. Направляем гуманитарную помощь. Взяли еще шесть дополнительных объектов, будем восстанавливать, ремонтировать, приводить в порядок. В этом году темп снижать не будем. Это одна из наших приоритетных задач», — отметил Малков.

Председатель Херсонской облдумы Татьяна Томилина поблагодарила Павла Малкова за всестороннюю поддержку и активную помощь в интеграции Херсонской области в правовую и социально-экономическую системы страны.

Думы Рязанской и Херсонской областей подписали соглашение о сотрудничестве
Церемония прошла в пятницу, 2 февраля, в Гербовом зале законодательного собрания.

Рязанская областная дума подписала соглашение о сотрудничестве с коллегами из Херсонского парламента.

Церемония прошла в пятницу, 2 февраля, в Гербовом зале законодательного собрания. Документ подписали председатели региональных парламентов Аркадий Фомин и Татьяна Томилина. Отмечается, что совместная работа позволит ускорить интеграцию Херсонской области в законодательное поле России, поспособствует развитию социальных институтов и налаживанию мирной жизни.

Обращаясь к собравшимся, Аркадий Фомин отметил тесное взаимодействие Рязанской и Херсонской областей. Так, рязанские строители восстанавливают социальные объекты, ремонтируют коммуникации, возводят жилые дома. Депутаты и волонтеры регулярно доставляют в Херсонскую область гуманитарную помощь. Рязанские военнослужащие вместе с бойцами из других регионов отстаивают свободу и независимость субъекта в ходе специальной военной операции.

Депутаты Херсонской областной Думы создают нормативно-правовую базу нового субъекта. В рамках подписанного соглашения представители рязанского парламента, имеющие большой опыт законотворческой деятельности, помогут коллегам в этой работе.

«Мы готовы делиться накопленным опытом в вопросах организации местного самоуправления, социального законодательства, бюджетной и налоговой политики, совершенствования методов парламентского контроля. Уверен, вместе мы сможем многого добиться. Главная цель и задача для нас — это победа и развитие Херсонской области как субъекта Российской Федерации вместе со всей страной», — рассказал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

В ответ глава Херсонской облдумы Татьяна Томилина поблагодарила коллег за теплый прием. «Я очень трепетно принимаю помощь Рязанской области. И в такой торжественный момент моей жизни и жизни Херсонской области я вам обещаю: мы вас не подведем!» — отметила Томилина.