Новости Рязани за 2 февраля 2024 год

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша: премьера спектакля в театре кукол, фестиваль ездового спорта, новая цирковая программа и другие.

На улице Толстого рязанцы засняли белок

В комментариях жители предположили, что животные прибежали из ЦПКиО.

На улице Толстого рязанцы засняли белок. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале RZN.Life. В комментариях жители предположили, что животные прибежали из ЦПКиО. «Они по всей Роще бегают. И не первый год», — отмечает местный житель.

В Рязани на улице Циолковского произошло ДТП

Информация о пострадавших не поступала.

В Рязани на улице Циолковского произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «аТипичная Рязань». «Только что ДТП на Циолковского — не вписалась в поворот», — написал автор поста. Информация о пострадавших не поступала. Проводится проверка.

За январь в Рязани 93 человека оштрафовали за незаконную торговлю

Нарушители оказывали услуги вне мест, установленных органами местного самоуправления.

За январь 2024 года в Рязани 93 человека оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Нарушители оказывали услуги вне мест, установленных органами местного самоуправления. Общая сумма наложенных штрафов составила 200.100 рублей.

В Курганской области школьница жестоко избила сверстницу

В Курганской области школьница жестоко избила сверстницу за комментарий о внешнем виде. Об этом пишет URA.RU. Началось с того, что нападавшая выложила в сеть фотографию. Жертва назвала снимок вульгарным. Подростка заманили в туалет, начали избивать и снимать на видео. Оказалось, обидчицу только недавно сняли с учета в ПДН. Взрослые провели собрание. Полиция проводит проверку.

Из Госдумы отозвали законопроект о повышении призывного возраста для мигрантов

Напомним, авторы объяснили повышение возраста тем, что многие мигранты специально дожидаются наступления 30 лет, и только затем получают российский паспорт.

Законопроект, который предлагал увеличить до 50 лет предельный призывной возраст получивших российское гражданство мигрантов, был отозван из Госдумы. Об этом сообщается в Системе обеспечения законодательной деятельности, пишет РЕН.ТВ. Напомним, авторы объяснили повышение возраста тем, что многие мигранты специально дожидаются наступления 30 лет, и только затем получают российский паспорт.

Залужный доложил Зеленскому о сложной ситуации в Авдеевке

Главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелом положении на авдеевском участке. Об этом заявил политик после проведения заседания ставки, пишет URA.RU. «Авдеевка — особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям — Москалев, Cырский», — написал в своем telegram-канале глава Украины.

На Северной окружной в Рязани появились остановки с видеокамерами

Их подключили к интеллектуальной транспортной системе.

На Северной окружной появились остановки с видеокамерами. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса. Встроенные камеры подключили к интеллектуальной транспортной системе. Они работают круглосуточно, следят за дорожной остановкой и сохранностью имущества, позволяют наблюдать за погодой и реагировать на аварии.

Путин заявил о повышении заработной платы медработникам

Специалисты онкоцентра рассказали главе государства о размере средних зарплат.

Президент России Владимир Путин во время посещения тульского онкологического диспансера заверил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медработникам. Об этом пишет РИА Новости. Специалисты рассказали главе государства о размере средних зарплат сотрудников. «Будем думать над повышением», — сказал Путин.

В Рязани обсудили список территорий для будущего голосования по благоустройству

Пространства-победители будут благоустроены в 2025 году.

В Рязани при помощи голосования определят территории для благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации. Заседание рабочей группы по проведению голосования по отбору общественных территорий для благоустройства состоялось в четверг, 1 февраля. Участники заседания подвели итоги благоустройства пространств в 2023 году и обсудили планы на 2024 год. В 2024 году ремонт пройдет на территориях, победивших в прошлогоднем голосовании: Лесопарк, Новопавловская роща, сквер Бирюзова, Черезовские пруды 2 этап. Для них уже выполнена проектно-сметная документация, она проходит экспертизу. Также участники рабочей группы обсудили перечень территорий, которые представят на голосование в 2024 году. Он формировался на основе пожеланий рязанцев. Те из них, за которые проголосует максимальное количество жителей, будут благоустроены в 2025 году. Как и в прошлые годы, будет выбираться по одной территории в каждом районе города.

Полиция заинтересовалась водителем, который нарушил ПДД около школы № 1 в Рязани

Ранее сообщалось, что на этом участке водители постоянно создают опасность для учеников.

Полиция заинтересовалась водителем, нарушившим ПДД около школы № 1 в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ГИДББ по региону. Отмечается, что в соцсетях в пятницу, 2 февраля, опубликовали информацию о том, что возле школы № 1 в Рязани засняли водителя, нарушающего ПДД. Автор поста сообщил, что на этом участке водители постоянно создают опасность для учеников. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

22-летнего рязанца отправили в исправительный центр за пьяную езду

Суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок один год и три месяца.

22-летнего рязанца осудили за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. В областном суде вступил в законную силу приговор Пронского районного суда в отношении местного жителя, который вел машину знакомого в состоянии опьянения. Мужчине, уже имеющему судимость за совершение ранее аналогичного преступления, суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок один год и три месяца и направил отбывать его в исправительном центре. Из заработной платы осужденного постановлено удерживать 10% в доход государства. Также суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два с половиной года.

Малков: поддержка Херсонской области — одна из приоритетных задач

Поддержка Херсонской области — одна из приоритетных задач. Об этом сказал губернатор Павел Малков в ходе встречи с председателем Херсонской облдумы Татьяной Томилиной, которая посетила регион с рабочей поездкой. Обсуждались вопросы развития сотрудничества между регионами в различных направлениях, а также участие Рязанской области в работе по строительству и восстановлению объектов в населенных пунктах Херсонской области. «Мы, как регион-шеф, стараемся во всем оказывать поддержку. Сейчас помогаем школам, детским садам, строим МФЦ. Направляем гуманитарную помощь. Взяли еще шесть дополнительных объектов, будем восстанавливать, ремонтировать, приводить в порядок. В этом году темп снижать не будем. Это одна из наших приоритетных задач», — отметил Малков. Председатель Херсонской облдумы Татьяна Томилина поблагодарила Павла Малкова за всестороннюю поддержку и активную помощь в интеграции Херсонской области в правовую и социально-экономическую системы страны.

Думы Рязанской и Херсонской областей подписали соглашение о сотрудничестве

Церемония прошла в пятницу, 2 февраля, в Гербовом зале законодательного собрания.