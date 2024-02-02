Новости Рязани за 2 февраля 2024 год
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В театре кукол пройдет премьера спектакля «Тата и слон». Этим спектаклем театр открывает «Крошечную сцену» — уютное камерное пространство, созданное специально для самых маленьких зрителей и их близких.
На сцене МКЦ покажут комедии «Невеста напрокат» и «Боинг-боинг».
В ДК РГАТУ пройдет стендап-концерт Андрея Бебуришвили, а в арт-клубе «Площадка» выступит дарк-фолк группа «Мещера».
На базе отдыха «Звездный» пройдет ежегодный фестиваль ездового спорта и чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту, а на биатлонном комплексе «Алмаз» состоится этап кубка России по биатлону «Мастерс» для спортсменов старше 35 лет.
В рязанском цирке стартует новая программа «Тропик шоу» под руководством заслуженного артиста России Тиграна Акопяна.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».
На улице Толстого рязанцы засняли белок. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале RZN.Life.
В комментариях жители предположили, что животные прибежали из ЦПКиО.
«Они по всей Роще бегают. И не первый год», — отмечает местный житель.
В Рязани на улице Циолковского произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «аТипичная Рязань».
«Только что ДТП на Циолковского — не вписалась в поворот», — написал автор поста.
Информация о пострадавших не поступала. Проводится проверка.
За январь 2024 года в Рязани 93 человека оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Нарушители оказывали услуги вне мест, установленных органами местного самоуправления.
Общая сумма наложенных штрафов составила 200.100 рублей.
В Курганской области школьница жестоко избила сверстницу за комментарий о внешнем виде. Об этом пишет URA.RU.
Началось с того, что нападавшая выложила в сеть фотографию. Жертва назвала снимок вульгарным. Подростка заманили в туалет, начали избивать и снимать на видео.
Оказалось, обидчицу только недавно сняли с учета в ПДН. Взрослые провели собрание.
Полиция проводит проверку.
Законопроект, который предлагал увеличить до 50 лет предельный призывной возраст получивших российское гражданство мигрантов, был отозван из Госдумы. Об этом сообщается в Системе обеспечения законодательной деятельности, пишет РЕН.ТВ.
Напомним, авторы объяснили повышение возраста тем, что многие мигранты специально дожидаются наступления 30 лет, и только затем получают российский паспорт.
Главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелом положении на авдеевском участке. Об этом заявил политик после проведения заседания ставки, пишет URA.RU.
«Авдеевка — особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям — Москалев, Cырский», — написал в своем telegram-канале глава Украины.
На Северной окружной появились остановки с видеокамерами. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.
Встроенные камеры подключили к интеллектуальной транспортной системе. Они работают круглосуточно, следят за дорожной остановкой и сохранностью имущества, позволяют наблюдать за погодой и реагировать на аварии.
Президент России Владимир Путин во время посещения тульского онкологического диспансера заверил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медработникам. Об этом пишет РИА Новости.
Специалисты рассказали главе государства о размере средних зарплат сотрудников.
«Будем думать над повышением», — сказал Путин.
В Рязани при помощи голосования определят территории для благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Заседание рабочей группы по проведению голосования по отбору общественных территорий для благоустройства состоялось в четверг, 1 февраля.
Участники заседания подвели итоги благоустройства пространств в 2023 году и обсудили планы на 2024 год. В 2024 году ремонт пройдет на территориях, победивших в прошлогоднем голосовании: Лесопарк, Новопавловская роща, сквер Бирюзова, Черезовские пруды 2 этап. Для них уже выполнена проектно-сметная документация, она проходит экспертизу.
Также участники рабочей группы обсудили перечень территорий, которые представят на голосование в 2024 году. Он формировался на основе пожеланий рязанцев. Те из них, за которые проголосует максимальное количество жителей, будут благоустроены в 2025 году. Как и в прошлые годы, будет выбираться по одной территории в каждом районе города.
Полиция заинтересовалась водителем, нарушившим ПДД около школы № 1 в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ГИДББ по региону.
Отмечается, что в соцсетях в пятницу, 2 февраля, опубликовали информацию о том, что возле школы № 1 в Рязани засняли водителя, нарушающего ПДД.
Автор поста сообщил, что на этом участке водители постоянно создают опасность для учеников.
По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
22-летнего рязанца осудили за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
В областном суде вступил в законную силу приговор Пронского районного суда в отношении местного жителя, который вел машину знакомого в состоянии опьянения.
Мужчине, уже имеющему судимость за совершение ранее аналогичного преступления, суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок один год и три месяца и направил отбывать его в исправительном центре.
Из заработной платы осужденного постановлено удерживать 10% в доход государства.
Также суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два с половиной года.
Поддержка Херсонской области — одна из приоритетных задач. Об этом сказал губернатор Павел Малков в ходе встречи с председателем Херсонской облдумы Татьяной Томилиной, которая посетила регион с рабочей поездкой.
Обсуждались вопросы развития сотрудничества между регионами в различных направлениях, а также участие Рязанской области в работе по строительству и восстановлению объектов в населенных пунктах Херсонской области.
«Мы, как регион-шеф, стараемся во всем оказывать поддержку. Сейчас помогаем школам, детским садам, строим МФЦ. Направляем гуманитарную помощь. Взяли еще шесть дополнительных объектов, будем восстанавливать, ремонтировать, приводить в порядок. В этом году темп снижать не будем. Это одна из наших приоритетных задач», — отметил Малков.
Председатель Херсонской облдумы Татьяна Томилина поблагодарила Павла Малкова за всестороннюю поддержку и активную помощь в интеграции Херсонской области в правовую и социально-экономическую системы страны.
Рязанская областная дума подписала соглашение о сотрудничестве с коллегами из Херсонского парламента.
Церемония прошла в пятницу, 2 февраля, в Гербовом зале законодательного собрания. Документ подписали председатели региональных парламентов Аркадий Фомин и Татьяна Томилина. Отмечается, что совместная работа позволит ускорить интеграцию Херсонской области в законодательное поле России, поспособствует развитию социальных институтов и налаживанию мирной жизни.
Обращаясь к собравшимся, Аркадий Фомин отметил тесное взаимодействие Рязанской и Херсонской областей. Так, рязанские строители восстанавливают социальные объекты, ремонтируют коммуникации, возводят жилые дома. Депутаты и волонтеры регулярно доставляют в Херсонскую область гуманитарную помощь. Рязанские военнослужащие вместе с бойцами из других регионов отстаивают свободу и независимость субъекта в ходе специальной военной операции.
Депутаты Херсонской областной Думы создают нормативно-правовую базу нового субъекта. В рамках подписанного соглашения представители рязанского парламента, имеющие большой опыт законотворческой деятельности, помогут коллегам в этой работе.
«Мы готовы делиться накопленным опытом в вопросах организации местного самоуправления, социального законодательства, бюджетной и налоговой политики, совершенствования методов парламентского контроля. Уверен, вместе мы сможем многого добиться. Главная цель и задача для нас — это победа и развитие Херсонской области как субъекта Российской Федерации вместе со всей страной», — рассказал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.
В ответ глава Херсонской облдумы Татьяна Томилина поблагодарила коллег за теплый прием. «Я очень трепетно принимаю помощь Рязанской области. И в такой торжественный момент моей жизни и жизни Херсонской области я вам обещаю: мы вас не подведем!» — отметила Томилина.