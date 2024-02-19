Жительница засняла неровную дорогу между Ряжском и Ухоловом

«Боюсь представить что будет, когда снег сойдет», — сказала рязанка.

Жительница Рязанской области пожаловалась на дорогу, ведущую от Ряжска до Ухолово. Пост опубликован в Telegram-канале «Rzn_Life».

"Там всегда была, есть и похоже дело будет плохая дорога, боюсь представить что будет, когда снег сойдет, ни как не хотят доводить до ума участок дороги от Кензино до Ухолово. Как въезжаешь в Ухоловский район, в Кензино начинается «шикарная» дорога. Встретилась по дороге машина которая должна чистить и посыпать дорогу, но даже ковш не опущен", — негодует женщина.