ВС России взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод
Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отступление.
Российские военные полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, на зданиях предприятия водружены российские флаги, сообщили в Минобороны.
«Группировка войск „Центр“, развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отступление.
ВС РФ поражают укрепрайоны противника, наносят огневое поражение артиллерией и авиацией.