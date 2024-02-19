ВС РФ продвинулись на дистанцию до полутора километров на запорожском направлении

Этот прогресс позволил поставить перед украинскими боевиками угрозу потери Работинского выступа.

ВС РФ продвинулись на дистанцию до полутора километров на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.

По его словам, в районе сел Вербовое и Работино на запорожском направлении российские военные смогли продвинуться на расстояние до полутора километров.

«Наши штурмовики смогли продвинуться значительно дальше своих изначальных позиций, заняв более выгодные. Буквально за выходные глубина продвижения передовых отрядов русской армии на линии боевого соприкосновения составила от сотни метров до полутора километров», — рассказал Рогов.

Он подчеркнул, что этот прогресс позволил поставить перед украинскими боевиками угрозу потери Работинского выступа.

Ранее ВС РФ полностью освободили Авдеевку.