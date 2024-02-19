Вильфанд заявил, что весеннее половодье в России будет непростым

По его словам, после снежной зимы весеннее половодье в России будет непростым, но делать более конкретные прогнозы пока рано, все зависит от того, как сложится ряд природных факторов.

Вильфанд заявил, что весеннее половодье в России будет непростым. Об этом научный руководитель Гидрометцентра рассказал РИА Новости.

По его словам, после снежной зимы весеннее половодье в России будет непростым, но делать более конкретные прогнозы пока рано, все зависит от того, как сложится ряд природных факторов.

«Пока еще рано об этом говорить об этом. Есть целый ряд факторов, которые говорят о том, будет ли весна ранней или поздней, и какое будет половодье. Понятно, что оно будет непростое, но есть много разных факторов», — сказал Роман Вильфанд.

Он отметил, что на характер прохождения весеннего половодья влияют погода, водность подстилающей поверхности, количество влаги в метровом слое почвы и другие факторы.

Ранее синоптик заявил, что зима 2024 года стала самой снежной за последние десятилетия.