«Ведомости»: крупные банки ОАЭ ввели ограничения на работу с клиентами из России
Банки ОАЭ перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам. Также банки закрывают счета компаниям россиян.
Крупные банки ОАЭ стали вводить ограничения на работу с клиентами из России. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Отмечается, что такие меры приняли из-за риска вторичных санкций.
По данным газеты, банки ОАЭ перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам. Также банки закрывают счета компаниям россиян.
Ранее подобные меры начали вводить банки Турции.