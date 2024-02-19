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«Ведомости»: крупные банки ОАЭ ввели ограничения на работу с клиентами из России
Банки ОАЭ перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам. Также банки закрывают счета компаниям россиян.

Крупные банки ОАЭ стали вводить ограничения на работу с клиентами из России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что такие меры приняли из-за риска вторичных санкций.

По данным газеты, банки ОАЭ перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам. Также банки закрывают счета компаниям россиян.

Ранее подобные меры начали вводить банки Турции.