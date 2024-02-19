В Воронежской области застрелили женщину в кукурузном поле

В Воронежской области застрелили женщину, которая вместе с мужем хотела собрать кукурузу на поле. Об этом пишет Baza.

38-летний Дмитрий вместе c 40-летней женой Татьяной из села Кутки приехали на машине в кукурузное поле около села Тихвинка, чтобы собрать початки. Пара разделилась и спокойно занималась делом. Спустя час мужчина услышал звук проезжающего по полю автомобиля. И один выстрел.

Дмитрий побежал искать супругу и нашел ее на земле без сознания. Неизвестные выстрелили ей в голову и скрылись. Женщина скончалась.

На месте работает полиция, следователи и прокуратура. Возбуждено уголовное дело об убийстве.