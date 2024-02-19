В Тверской области пьяный мужчина зарезал соседа после поминок
Убийце вынесли приговор.
В Тверской области осудили мужчину, ударившего ножом соседа 32 раза. Об этом сообщил портал
Инцидент произошел 12 сентября 2023 года.
По информации издания, двое пьяных мужчин возвращались с поминок. Между ними случился конфликт на почве дальнейшего распития алкоголя. Тогда житель Западной Двины достал из кармана нож и ударил им потерпевшего 32 раза. От полученных ранений пострадавший умер на месте.
По данным следкома, подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.