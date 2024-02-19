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В Тверской области пьяный мужчина зарезал соседа после поминок
Убийце вынесли приговор.

В Тверской области осудили мужчину, ударившего ножом соседа 32 раза. Об этом сообщил портал TVERIGRAD.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года.

По информации издания, двое пьяных мужчин возвращались с поминок. Между ними случился конфликт на почве дальнейшего распития алкоголя. Тогда житель Западной Двины достал из кармана нож и ударил им потерпевшего 32 раза. От полученных ранений пострадавший умер на месте.

По данным следкома, подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.