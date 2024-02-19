В Татарстане в запертом гараже нашли трупы двух молодых людей

В Татарстане в запертом гараже нашли трупы двух молодых людей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла 18 февраля в городе Бугульма. По предварительным данным, погибшие арендовали гараж на улице Никитина для ремонта автомобиля. Ворота гаража были заперты с внутренней стороны. Тела погибших нашла собственница гаража, после того как те перестали отвечать на звонки.

Предположительно, мужчины могли отравиться выхлопными газами от заведенного двигателя транспортного средства.

Полиция проводит проверку.