В Тамбовской области при столкновении фуры и легковушки погиб человек
В Тамбовской области при столкновении фуры и легковушки погиб человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.
Все случилось на 600-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Жердевского муниципального округа.
Водитель на «ВОЛЬВО 850» при обгоне потерял управление, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой «СКАНИЯ Р114». От удара грузовик откинуло в кювет.
В результат водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.
Проводится проверка.