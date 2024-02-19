В Тамбовской области при столкновении фуры и легковушки погиб человек

В Тамбовской области при столкновении фуры и легковушки погиб человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

Все случилось на 600-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Жердевского муниципального округа.

Водитель на «ВОЛЬВО 850» при обгоне потерял управление, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой «СКАНИЯ Р114». От удара грузовик откинуло в кювет.

В результат водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

Проводится проверка.