В Свердловской области мужчина избил знакомого поленом, а после задушил его

В поселке Арти Свердловской области пьяный мужчина поругался с товарищем, избил его поленом и задушил. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя СК Александр Шульга.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных домов Артинского района, после ссоры избил руками, ногами и поленом друга. После этого он задушил его. Мужчина умер на месте происшествия», — пояснил Шульга.

Суд отправил обвиняемого под стражу.