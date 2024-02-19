В Сургуте две подруги убили мужчину зарядкой от телефона

В Сургуте две подруги убили мужчину зарядкой от телефона. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, девушки приехали в ХМАО работать, одна родом из Свердловской области, вторая — из Новосибирской. Обе женщины — медики.

По предварительной версии, мотивом убийства стал конфликт на прошлой работе.

Подруги пришли к 47-летнему мужчине в квартиру на Просвещения. Тот пригасил их войти. Сначала одна женщина толкнула жертву на пол, а вторая накинула на него провод от зарядки, после чего добили его подушкой. Пострадавший скончался от удушения.

Им грозит вплоть до пожизненного за убийство группой лиц по предварительному сговору.