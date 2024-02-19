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В США заявили о передаче оружия Украине в кредит
Штатам стоит предоставить помощь Израилю и Тайваню на таких же условиях.

США следует передавать военную помощь Украине в кредит, а не безвозмездно. Соответствующее заявление сделал американский сенатор Линдси Грэм, пишет РЕН.ТВ.

Он подчеркнул, что европейские страны из 50 миллиардов долларов, переданных Киеву, 33 сделали займом.

Сенатор считает, что Штатам стоит предоставить помощь Израилю и Тайваню на таких же условиях.

«У нас долг на 34 триллиона. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов», — резюмировал Грэм.