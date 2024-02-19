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В Шацке сотрудники МВД дали взятку руководителю одного из подразделений
Полицейского требуют оштрафовать на 100 тысяч рублей.

В Шацке сотрудники МВД дали взятку руководителю одного из подразделений. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина, являясь руководителем одного из подразделений МВД, совершил сделку, по условиям которой он получил взятку от подчиненных, якобы для последующей их передачи сотрудникам отдела собственной безопасности.

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании сделки недей­ствительной. Полицейского требуют оштрафовать на 100 тысяч рублей.