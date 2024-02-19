В Саратовской области два автомобиля насмерть сбили участника СВО

В Саратовской области два автомобиля насмерть сбили участника СВО. Об этом сообщает « Вольск.ру ».

Трагедия случилась вечером 18 февраля на 175 км федеральной трассы «Сызрань — Волгоград». Водитель Volkswagen Caravelle сбил 40-летнего пешехода. После этого на него наехал Hyundai Solaris.

Пострадавший в результате ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Отмечается, что погибшим оказался участник СВО после ранения.