В Саратовской области два автомобиля насмерть сбили участника СВО
В Саратовской области два автомобиля насмерть сбили участника СВО. Об этом сообщает «
Трагедия случилась вечером 18 февраля на 175 км федеральной трассы «Сызрань — Волгоград». Водитель Volkswagen Caravelle сбил 40-летнего пешехода. После этого на него наехал Hyundai Solaris.
Пострадавший в результате ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Отмечается, что погибшим оказался участник СВО после ранения.