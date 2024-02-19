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В Сараевском районе поймали пьяного водителя на «ВАЗ-2121»
В отношении злоумышленника составили административный протокол.

В Сараевском районе в селе Можары сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя за рулем ВАЗ-2121. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Проверяя документы, полицейские заметили у мужчины характерные признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,200 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении злоумышленника составили административный протокол.

Мировой судья назначил мужчине наказание в виде лишения водительских прав сроком на полтора года и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.