В Санкт-Петербурге сбили школьника на пешеходном переходе

В Санкт-Петербурге сбили школьника на пешеходном переходе. Они с мамой шли по «зебре». Женщина не пострадала, а ребенка забрали на скорой с серьезными травмами. Об этом пишет «Mash на Мойке».

На 11-классника наехал «Шевроле», за рулем которого сидел 62-летний мужчина. Водитель не заметил переходивших дорогу пешеходов. Мужчина за последний год 10 раз привлекался за нарушение ПДД.

Подросток в ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер и травмы обеих рук.