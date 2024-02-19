В Санкт-Петербурге мужчине оторвало кисть после розыгрыша с петардой

В Санкт-Петербурге мужчине оторвало кисть одной руки и пальцы другой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В полицию сообщили о громком хлопке в квартире дома на улице Маршала Казакова.

Прибывшие на место правоохранители увидели 27-летнего ранее судимого мужчину с повреждениями обеих кистей. Полицейским он рассказал, что решил напугать друзей сожительницы и попытался забросить петарду в коридор квартиры. Однако она взорвалась в руке.

«Потерпевший с травматической ампутацией левой кисти, пальцев правой кисти, множественными ранами груди и лица госпитализирован в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что полиция начала проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.