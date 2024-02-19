В Рыбном мужчину осудили за хранение наркотиков

По данным следствия, в октябре 2023 года 38-летний рязанец купил «метилэфедрон» общей массой 1,64 грамма для личного потребления. Его задержали.

В Рыбном мужчину осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Рязанской области.

По данным следствия, в октябре 2023 года 38-летний рязанец купил «метилэфедрон» общей массой 1,64 грамма для личного потребления. Его задержали.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.