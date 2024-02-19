В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 8 081 случай заболеваний

В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 8 081 случай заболеваний. Показатель заболеваемости составил 74,5 на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 6,7%.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.