В Рязанской области осудили 64-летнего мужчину за смертельное ДТП

Суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении.

В Рязанской области осудили 64-летнего мужчину за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2022 года подсудимый на большегрузе превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой, которую откинуло на грузовой автопоезд.

В результате аварии водитель легкового транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия.

Суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении.

Кроме того, у мужчины арестовали водительское удостоверение на два года.

Напомним, авария случилась на 166-м километре трассы М5 в Рыбновском районе.