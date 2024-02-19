В Рязанской области осудили 64-летнего мужчину за смертельное ДТП
Суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении.
В Рязанской области осудили 64-летнего мужчину за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что в октябре 2022 года подсудимый на большегрузе превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой, которую откинуло на грузовой автопоезд.
В результате аварии водитель легкового транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия.
Суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении.
Кроме того, у мужчины арестовали водительское удостоверение на два года.
Напомним, авария случилась на 166-м километре трассы М5 в Рыбновском районе.