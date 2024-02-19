В Рязани задержали мужчину, фиктивно зарегистрировавшего у себя дома двух иностранцев

На него возбудили два уголовных дела.

В Рязани задержали мужчину, фиктивно зарегистрировавшего у себя дома двух иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что 32-летний рязанец причастен к двум фактам организации фиктивной регистрации в своей квартире на улице Электрозаводская двух граждан стран Средней Азии в возрасте 34 и 35 лет. Отмечается, что фактические мужчины проживали в другом месте.

В полиции подчеркнули, что рязанец уже имел судимость за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

На него возбудили два уголовных дела.