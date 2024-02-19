В Рязани у иностранца нашли поддельный документ

Теперь его могут выдворить из страны.

В Рязани у иностранца нашли поддельный документ. Об этом сообщило региональное УМВД.

Специалисты при проверке миграционного законодательства выявили, что 35-летний гражданин одной из стран Средней Азии — работник палатки по продаже шаурмы на улице Качевского города Рязани находится в России незаконно.

Помимо этого, во время проверки мужчина предъявил документ, подтверждающий прохождение иностранцем или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования. Полицейские усомнились в подлинности документа и направили на экспертизу. Она показала, что бланк не соответствует качеству продукции, выпускаемой спецпредприятием.

Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Мужчине грозит привлечение к административной и уголовной ответственностям. Также его выдворят с территории РФ.