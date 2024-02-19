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В Рязани ранее судимый мужчина украл телевизор из съемной квартиры
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани ранее судимый мужчина украл телевизор из съемной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 31-летний арендатор квартиры в доме на улице Олимпийский городок и сообщил, что из нее пропал телевизор. Мужчина рассказал, что вернулся вечером с работы и заметил пропажу телевизора, при этом дверной замок работал исправно и на окнах не было видно следов взлома.

Выяснилось, что к краже причастен 36-летний рязанец. Ранее он неоднократно был судим за кражи.

По предварительной информации, мужчина начал употреблять наркотики. Он арендовал квартиру в Олимпийском городке и сделал дубликат ключа от входной двери. Когда ему понадобились деньги для покупки наркотика, он вспомнил о телевизоре, установленном в квартире под аренду, и украл его.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.