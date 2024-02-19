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В Рязани объявили тендер на строительство дороги в Семчине
Речь идет об участке от дома № 23 на улице Княжье поле до поворота к строящейся школе в Семчине.

В Рязани разработают проектную документацию на строительство автомобильной дороги по улице Митин Лоск в Семчине. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Речь идет об участке от дома № 23 на улице Княжье поле до поворота к строящейся школе в Семчине. Дорога будет двухполосная.

На данный момент дорога не имеет покрытия и служит проездом к гаражам и частным домам по соседству.

Как указано в документах, стоимость строительства объекта определят после проектирования.

Заказчик — управление капстроительства администрации Рязани. Начальная цена контракта составляет три миллиона 388 тысячи 793 рублей. Деньги выделили из городского бюджета.

Проектную документацию должны разработать до 27 мая 2024 года, а рабочую — до 31 июля 2024 года.