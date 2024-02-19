В России количество вакансий стало в два раза больше

Достигло 3,5 млн.

В России в 2023 году количество предложений по работе выросло на 50% и достигло 3,5 млн вакансий по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил GR-директор компании HeadHunter Виталий Терентьев, пишет ТАСС .

«Основной тренд — это дефицит кадров, который, безусловно присутствует. За 2023 год было открыто более 3,5 млн вакансий, что на 50% больше, чем за весь 2022 год. Причем половина из этих вакансий связаны с „голубыми воротничками“. Это будет сильно влиять на конъюнктуру рынка», — сказал он.

Директор по развитию компании «Авито Работа» Дмитрий Пучков заметил, что интерес к поиску постоянной работы сократился на 45%. Более 30% людей, которые обращаются к сервису «Авито» в первую очередь заинтересованы подработкой или временной занятостью.