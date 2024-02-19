В Путятинском районе легковушка въехала в столб, пострадали женщина и двое детей
Авария случилась 18 февраля на 334 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Путятинском районе.
В Путятинском районе легковушка въехала в столб, пострадали женщина и двое детей. Об этом
Авария случилась 18 февраля на 334 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Путятинском районе. 35-летняя жительница Московской области на автомобиле Toyota Corolla не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб.
Пострадали водители и два несовершеннолетних пассажира.