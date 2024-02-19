В Путятинском районе легковушка въехала в столб, пострадали женщина и двое детей

Авария случилась 18 февраля на 334 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Путятинском районе.

В Путятинском районе легковушка въехала в столб, пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария случилась 18 февраля на 334 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Путятинском районе. 35-летняя жительница Московской области на автомобиле Toyota Corolla не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб.

Пострадали водители и два несовершеннолетних пассажира.