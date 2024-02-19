В Подмосковье неизвестные заминировали машину

В Подмосковье неизвестные заминировали машину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в понедельник, 19 февраля, в подмосковной Лобне. Внутри автомобиля нашли взрывчатку. В городе объявили режим «Загорск» (требование к жителям о немедленной эвакуации).

По данным канала, заминированную машину обнаружили на улице Дружбы. Из-за этого эвакуировано четыре дома — три по улице Дружбы и один по улице Мирная, их жителей направляют в две местные школы.

Возле машины силовики задержали мужчину, сейчас устанавливаются его мотивы и возможное сотрудничество с украинскими спецслужбами.