В Новосибирске 22-летняя мать выбросила в мусорный бак новорожденного сына

В Новосибирске суд арестовал до 16 апреля 22-летнюю мать, которая выбросила новорожденного сына в мусорный бак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По данным СК, рано утром 15 февраля девушка родила мальчика, а через 1,5 суток завернула его в простынь, полиэтиленовый пакет и выкинула в мусорный контейнер. Ребенка заметили прохожие.

Сейчас мальчик находится в больнице. Его состояние — стабильное. Отмечается, что он родился здоровым.