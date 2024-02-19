В Нижегородской области тепловоз на переезде «раздавил» легковушку

ДТП с участием тепловоза и «семерки» произошло на железнодорожных путях в Нижегородской области. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе ГЖД, все случилось на переезде между станциями Козино и Балахна.

Водитель легкового автомобиля выехал на ЖД пути перед приближающимся маневровым тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате тепловоз буквально смял легковушку. От машины ничего не осталось, ее 78-летний водитель и 74-летняя пассажирка погибли на месте.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции уточнили, что автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора. При этом переезд не был оснащен шлагбаумом.