В Москве мужчина шесть лет насиловал маленькую дочь и снимал это на видео

В Москве мужчина более шести лет насиловал маленькую дочь. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на СК по региону.

По данным следствия, преступник с 2018 по 2024 годы систематически подвергал собственного ребенка насилию в квартире и на даче, снимая это на видео.

Конец этому положила знакомая девочки, которой та призналась о происходящем. Приятельница потерпевшей сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Следственный комитет возбудил уголовные дела.