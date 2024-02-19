В Молдавии стартовали учения НАТО

Продлятся они полторы недели.

В Молдавии 19 февраля начались штабные учения НАТО Regex 2024. Об этом сообщили на сайте минобороны республики.

В учениях принимают участие около 50 военных из Азербайджана, Армении, Африканского союза, Боснии и Герцеговины, Грузии, Египта, Иордании, Казахстана, Королевства Бахрейн, Молдавии, Марокко, Мальты, Пакистана, Узбекистана.

Участников обучают пять инструкторов из командования объединенных сил НАТО.

Учения продлятся до 1 марта.