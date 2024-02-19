В Минздраве рассказали подробности гибели 88-летнего рязанца, которому якобы отказали в госпитализации

Региональный минздрав провел проверку в отношении случая, произошедшего 8 февраля, когда якобы бригада скорой помощи в Рязани отказалась везти 88-летнего пациента в больницу, и пенсионер умер.

В Минздраве рассказали подробности гибели 88-летнего рязанца, которому якобы отказали в госпитализации. Об этом сообщили в группе министерства «Вконтакте».

Региональный минздрав провел проверку в отношении случая, произошедшего 8 февраля, когда якобы бригада скорой помощи в Рязани отказалась везти 88-летнего пациента в больницу, и пенсионер умер.

Отмечается, что в медицинской документации нашли письменный отказ от госпитализации.

«Через час на данный адрес сделан повторный вызов скорой помощи, в результате которого пенсионера доставили в отделение неврологии регионального сосудистого центра», — написали в посте.

Ранее Росздравнадзор начал проверку из-за гибели пенсионера.