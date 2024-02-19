В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

За сутки украинские военные потеряли 1020 военных.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщили в ежедневной сводке министерства.

За сутки украинские военные потеряли 1020 военных.

ВС РФ улучшили положение по переднему краю на донецком направлении и отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, также российские военные отбили шесть атак ВСУ на купянском направлении, нанесли поражение трем бригадам ВСУ, отразили девять атак на южнодонецком направлении и атаку у села Шевченко, поразили формирования бригад у Старомайорского и Червоного.

ПВО РФ за сутки сбила 96 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS.