В Ленинградской области эксгибиционисты угрожали убить детей

В городе Колпино Ленинградской области двое мужчин угрожали детям убийством и показывали им половой орган. Об этом стало известно РЕН.ТВ.

«В полицию обратилась женщина с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который показывал половой органы ее детям 2014 и 2017 годов рождения», — сообщил источник.

По подозрению в преступлении задержали двух братьев из поселка Металлострой.

Известно, что один из них уже был дважды судим за кражу и грабеж.